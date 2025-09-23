Caccia agli abusivi del beauty: "Tuteliamo la salute pubblica"

Un operatore su tre è abusivo: lo dice una ricerca di Cna sul settore del beauty, ossia acconciatori, estetiste e tatuatori. Per questo l’associazione di categoria fa partire un’iniziativa contro abusivismo e uso di sostanze vietate. Non solo, Cna Forlì-Cesena chiede più controlli sul rispettodella nuova regolamentazione europea, tutela della salute pubblica.

A partire dal primo settembre è entrata in vigore la regolamentazione 887, che "vieta l’utilizzo e la commercializzazione di specifiche sostanze cosmetiche ritenute pericolose per la salute pubblica nel settore beauty". Tra i composti messi al bando figura il Tpo, un componente comunemente presente in gel e smalti semipermanenti, la cui pericolosità ha spinto l’Unione europea ad eliminarlo dalla lista degli ingredienti ammessi nei cosmetici.

Cna di Forlì-Cesena "esprime preoccupazione rispetto a notizie circolanti tra operatori del settore, secondo cui alcuni distributori avrebbero immesso sul mercato prodotti contenenti tali sostanze vietate poco prima dell’entrata in vigore della direttiva, in aperta violazione della normativa comunitaria. Ancora più grave – sostiene l’associazione – è il sospetto che tali prodotti vengano utilizzati da soggetti non regolarmente autorizzati, che lavorano abusivamente nel settore beauty e benessere, eludendo ogni controllo sanitario e fiscale".

"Siamo di fronte a una situazione molto delicata che mette a rischio non solo la salute dei consumatori, ma anche la professionalità degli operatori regolari del settore", dichiara Marco Boscherini, responsabile Cna Forlì-Cesena per il settore Benessere e Sanità. "La proliferazione di soggetti, completamente sconosciuti e senza alcun tipo di controllo, in un settore importante che ha un significativo impatto sul benessere collettivo è inaccettabile". Secondo Cna spesso gli abusivi si promuovono sui social. Il Servizio sanitario regionale ha definito in merito una check-list, mirata alla verifica ispettiva delle attività. "Chiediamo che questo tipo di verifica venga dirottata alla ricerca dei soggetti abusivi – conclude Boscherini –. E inlotre ai consumatori diciamo: rivolgetevi solo a professionisti qualificati e regolarmente registrati".