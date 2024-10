Caccia ai ’tesori arancioni’: successo per l’iniziativa

Circa cento persone provenienti da tutta l’Emilia Romagna hanno partecipato alla ‘Caccia ai tesori arancioni’, evento promosso dal Touring Club, in scena domenica in tutti i paesi italiani che si fregiano del marchio di qualità turistica ambientale ‘Bandiera arancione’. Un percorso a sei tappe con partenza dalla sede dell’ufficio Iat, dove le trenta squadre hanno ricevuto una scheda con gli indizi per iniziare il viaggio tra i gioielli e i monumenti del territorio.

L’avventura ha preso il via nel borgo medievale di Castrocaro, nel Battistero di San Giovanni, teatro di un laboratorio per bambini; secondo pit-stop sulla torre che sovrasta l’ingresso della fortezza, quindi sosta in via Biondina, all’antichissima Pieve di Santa Reparata, chiesa matrice della vallata. Il cammino è proseguito verso Palazzo Pretorio, che ospita la sede del Borgo Fiorentino e la splendida scala a doppia elica. Gran finale al Castello del Capitano di Piazza, ‘casa’ del Borgo Romano, dove i partecipanti sono stati accolti da personaggi in costume rinascimentale e da una ricca tavola imbandita. In omaggio a tutti gli esploratori un ingresso al Palazzo Pretorio e una shopper in tessuto della Romagna Toscana.

"Il successo crescente della manifestazione dimostra l’attenzione e l’apprezzamento delle famiglie verso i nostri suggestivi centri storici – le parole del sindaco Francesco Billi, che ha espresso un sentito ringraziamento all’ufficio turistico e ai volontari –: un’occasione ideale e divertente per avvicinare alla scoperta del territorio non solo decine di visitatori giunti da altre città, ma anche i giovani concittadini".