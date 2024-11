Caccia al ladro nei campi. Inseguimento della polizia. Due giovani fermati

Caccia al ladro ieri pomeriggio ai Romiti, nel quartierino di via Locchi. Questo l’epicentro di un blitz della polizia della questura di corso Garibaldi – con l’ausilio di una volante di Bologna giunta in Romagna in rinforzo nell’operazione di controllo del territorio – che aveva messo nel mirino un’auto segnalata "come autori di furti in casa". Nella vettura ci sono tre giovani uomini. I quali, vistisi seguiti, hanno bloccato l’auto per poi fuggire a piedi. A quel punto è scattato un inseguimento tra agenti e presunti criminali, terminato dopo qualche minuto: gli agenti hanno trasportato in questura due dei tre. La caccia ai tre è stata fatta sia nelle vie vicine a via Locchi sia nei campi.

In un altro episodio, un presunto ladro s’è incuneato nel tardo pomeriggio nel cortile di un’abitazione di via Valsalva. Il proprietario, che era in casa, ha allertato i carabinieri. L’uomo s’è quindi dato alla fuga. Un altro allarme furto è scattato in serata in via Pistocchi.