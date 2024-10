Caccia al tesoro a Villa Saffi

Domani, in occasione della ‘Giornata nazionale delle famiglie al museo’, Villa Saffi apre le sue porte a grandi e piccoli per una caccia al tesoro botanica. L’evento avrà inizio alle 16 con la registrazione dei partecipanti e l’avvio della caccia al tesoro, con enigmi e indovinelli legati alla storia e alle specie botaniche del giardino. A partire dalle 16.30, saranno allestite diverse postazioni pensate per i più piccoli con i volontari del programma ‘Nati per Leggere’. Un’altra postazione sarà invece destinata al disegno, dove i giovani partecipanti potranno realizzare disegni raffiguranti ciò che hanno osservato durante la loro esplorazione. L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria: 0543 712627 ; biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.