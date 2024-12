Caccia al tesoro, mercatini e giochi per famiglie

Si tiene domani alle 15 ’Discovering Forlimpopoli’, un’avvincente caccia al tesoro alla scoperta della città artusiana organizzata dal Maf. L’attività si svolgerà all’aperto. Ritrovo presso la biglietteria del Maf. Costo: 5 euro a testa.

Fin dalla mattina, piazza Garibaldi ospiterà stand e bancarelle. Dalle 9.30 ci saranno i volontari Avis con i Cuori di cioccolata di Telethon, dalle 10 aprirà il mercatino dell’artigianato, dei ragazzi delle scuole e del Gruppo Scout. Un’area sarà riservata ai giochi in legno di Nonno Banter57. Dalle 11 fino a sera sarà attivo lo stand gastronomico di E’ Goz. Nel pomeriggio, il Gruppo Alpini Forlimpopoli venderà caldarroste e vin brulè. Dalle ore 15, grande festa con i Babbi Natale Ferraristi, che non arrivano in slitta, ma su vetture rombanti.