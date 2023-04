Caccia al tesoro nei Giardini italiani

Per gli amanti del gioco più atteso dell’anno, torna a palazzo Fantini di Tredozio la Caccia al tesoro botanico Grandi Giardini Italiani. Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta e nell’ambito della Sagra e Palio dell’Uovo, andrà in scena il consueto appuntamento. Giunta alla 26ª edizione, la Caccia al tesoro botanico è l’evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale. Come si può partecipare? Spiega la titolare di palazzo Fantini, Beatrice Fontaine: "All’ingresso del giardino, i partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino prescelto. Un’avventura fantastica tra enigmi e indovinelli, che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche, fino a raggiungere l’ambito tesoro. L’appuntamento con il divertimento è dalle 10 alle 18". In attesa di partecipare si può giocare alla Caccia al Tesoro Botanico digitale, per conquistare il certificato del piccolo botanico. Conclude Fontaine: "Ci auguriamo che, divertendosi all’aria aperta, i bambini porteranno a casa il ricordo di una giornata speciale passata in un grande giardino italiano, avendo imparato il vasto e straordinariamente ricco mondo delle piante e, di conseguenza, speriamo che ne avranno più cura rispetto alle generazioni che li hanno preceduti". Info: 347.9734350, ingresso: adulti 10 euro, bambini 5, sconti per famiglie.

q.c.