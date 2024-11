Caccia alla ‘Talpa’ in tv. Canale 5 chiama Tesei

Francesco Tesei, celebre mentalista forlivese, è stato l’ospite d’eccezione della terza puntata de ‘La Talpa’, il reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta, dove ha portato il suo talento a servizio del gioco. Il mentalista utilizza infatti varie tecniche per indovinare i pensieri altrui. Del resto lo show si basa su un intrigante obiettivo: smascherare il sabotatore (la ‘talpa’, appunto) che si nasconde tra i concorrenti, solitamente volti noti del mondo dello spettacolo.

"Ho proposto una delle sequenze che di solito propongo nel mio spettacolo – spiega Tesei –: c’erano a disposizione cinque palline colorate coperte da un paravento. Ho invitato altrettanti concorrenti a sceglierne una senza farsi vedere, di inserirla in un sacchetto e tornare al posto portandolo con sé. Ho chiesto poi a ciascuno di dichiarare e convincermi di avere la pallina rossa. Tutti, quindi, dovevano mentire ad eccezione di chi effettivamente l’aveva. Andando per esclusione, osservando ogni loro piccolo gesto ed espressione, sono arrivato a individuare chi diceva la verità e a smascherare gli altri".

Per rendere la serata ancora più avvincente la conduttrice ha chiesto a Tesei di spingersi oltre, scrivendo in una busta chiusa il nome della possibile talpa. "La puntata è registrata, quindi i tempi sono molto lunghi. In camerino ho avuto modo di studiare i partecipanti durante le sfide, nei momenti di relax e anche nei fuori onda. La produzione è molto rigida – sottolinea il mentalista – e nessuno sa chi sia effettivamente il sabotatore". La busta, sigillata e incorniciata tra due lastre di vetro, è stata sistemata sopra il camino della villa dove si svolge il gioco. "In teoria i concorrenti non potrebbero aprirla – aggiunge Tesei – ma la tentazione di avere un indizio e forse scoprire chi è la talpa potrebbe essere troppo forte. Domani ci sarà una nuova puntata e sapremo se la busta è stata violata".

Nel frattempo, Francesco Tesei continua a stupire il pubblico anche nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo ‘Wow’. Riuscirà anche questa volta a lasciare tutti a bocca aperta? Non resta che seguire il programma per scoprirlo.

v. p.