‘Caccia alle uova’: un pomeriggio per bambini

Dalle 14.30 si svolgerà a Ricò (Meldola) con ritrovo presso le ex Scuole in via Ricò Centro la VI edizione della ‘Caccia alle uova’ promossa dall’associazione ricreativa Ricò Gualdo con il patrocinio del Comune di Meldola. Saranno allestiti percorsi differenziati in base all’età e ci sarà un uovo di cioccolato garantito per tutti i bambini e le bambine che parteciperanno. I bambini devono essere accompagnati da un adulto di riferimento. In caso di maltempo l’evento è rinviato a domenica 13 aprile. Info: 334.7505859