Cacciatori si schiantano in auto. Grave il conducente 63enne

Terribile impatto di una Fiat Panda ieri mattina contro un pozzo di cemento armato. A bordo dell’auto che viaggiava in via Monda alle 11.30, c’erano due cacciatori sessantenni con un cane da caccia. Il conducente ha perso il controllo del mezzo e l’auto è finita prima nel fossato e poi contro il pozzo in cemento armato. L’impatto è stato violentissimo e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I due uomini hanno riportato delle lesioni, e ad avere la peggio è stato il conducente 63enne che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso, e la polizia locale. Il passeggero era rimasto incastrato nell’automobile ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori dall’interno della vettura. Illeso il cane.