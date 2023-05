Cade nel pozzo a testa in giù e rimane incastrato: salvato dai vigili del fuoco a Forlì

Forlì, 10 maggio 2023 – Un’esperienza da incubo: un uomo, mentre stava tentando di riparare la pompa per il prelievo dell'acqua in un pozzo, ha perso l'equilibrio ed è caduto a testa in giù nel pozzo, profondo circa due metri.

Fortunatamente non è finito in acqua, ma è rimasto bloccato a causa delle poche decine di centimetri di diametro del foro.

E’ successo in mattinata in un terreno alla periferia di Forlì. in via Bernale. A soccorrerlo un passante che ha sentito le urla. Dapprima ha tentato inutilmente, visto il peso dell'uomo, di estrarlo, per poi chiamare i vigili del fuoco che, grazie alle attrezzature apposite, lo hanno rapidamente tratto d'impaccio.

L'uomo è uscito incolume dall'incidente se non per la paura a seguito del rischio.

Le squadre sul posto hanno recuperato il malcapitato utilizzando manovre di derivazione speleo alpino fluviale. Presente sul posto personale Sanitario di Romagna Soccorso e i Carabinieri.

