Brutta caduta sugli sci all’Abetone: il 62enne forlivese gareggiava in slalom gigante

Forlì, 5 febbraio 2024 – Paura ieri per uno sciatore forlivese 62enne. L’uomo aveva raggiunto le piste dell’Abetone, in Toscana, nella provincia di Pistoia, per partecipare ad una prova della competizione del Trofeo Tor del Sale, gara di slalom gigante valida per il trofeo Fisi, utile per l’atleta inserito nella graduatoria Master. Alla competizione partecipavano una quarantina di atleti, quasi tutti provenienti da esperienze agonistiche, quindi molto esperti. La caduta del 62enne si è verificata in una delle ultime porte della gara; a seguito del trauma riportato il forlivese ha perso l’orientamento e inizialmente non ricordava quanto accaduto dopo l’impatto a terra.

La perdita di orientamento è abbastanza frequente dopo un trauma cranico: mentre la memoria di lungo periodo rimane immutata, quella a breve termine subisce una sorta di black out. Sono state adottate comunque tutte le precauzioni per trattare il paziente: infatti, dopo essere stato immobilizzato, il 62enne è stato consegnato agli uomini della locale Misericordia. A tranquillizzare gli Angeli della Neve incarnati dalla Polizia di Stato, ormai tradizionali custodi della sicurezza sulle piste, il fatto che l’uomo, oltre a non aver perso conoscenza, sia stato in grado di ripetere, senza errori, il proprio codice fiscale e quello della moglie, fatto che lasciava supporre che il trauma cranico non avesse inibito le capacità cognitive della vittima.

Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Polizia della Neve al comando dell’ispettore Ruggiero Pierconti, una squadra dei volontari della Misericordia di Abetone e l’automedica. Dopo aver posizionato l’uomo sulla barella spinale, averlo immobilizzato e aver posizionato l’apposito collare, lo hanno trasferito alla piazzola di atterraggio dove è stato consegnato agli operatori dell’elisoccorso Pegaso 3, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale.

La situazione della pista al momento dell’incidente era decisamente buona, come quella di tutte le altre piste aperte: è stata dunque la sfortuna ad essere protagonista di una caduta che, solo pochi metri più a valle non avrebbe prodotto alcun danno.