Da domani sarà in rotazione radiofonica ‘Caffè’, il nuovo singolo di MonnaElisa (pseudonimo della cantautrice forlivese Elisa Malpezzi).

"Ho scritto caffè in un momento in cui avevobisogno di leggerezza ed ecco che è uscita questa canzone – spiega l’autrice –. Nel frattempo, ho conosciuto Leila Star una drag queen incredibile che mi ha davvero alleggerito l’esistenza e mi ha dato una bella lezione sull’essere se stessi, sulla bellezza della diversità. Ho quindi pensato di chiudere il cerchio di Caffè con un videoclip dove questo amore turbolento viene incarnato da una drag queen e un drag king, perché non si sbaglia mai ad amare".