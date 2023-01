Cai, rifugio chiuso da 5 anni: rischio degrado

Il rifugio Cai ‘Città di Forlì’ è ancora tristemente chiuso da ben cinque anni. Non si è ancora risolta, infatti, la questione dello sfratto giudiziario tra gli ultimi gestori, che hanno lasciato nell’ottobre 2018, e il Cai di Forlì. La prolungata chiusura non solo rischia di far degradare questa struttura intitolata al forlivese Paolo Marconi, ma ripropone con forza da parte di tanti escursionisti che a piedi, in mtb, con le ciaspole e gli sci, raggiungono il rifugio collocato nei Prati della Burraia e il Monte Gabrendo. Ubicato nel Comune di Santa Sofia in località La Burraia, in pieno Parco nazionale, il rifugio è un edificio di grande dimensioni e si trova in una delle aree più belle e note del Parco a 1.452 metri. Molto adatto per i gruppi, le scuole, le associazioni e per svolgervi centri estivi, campi solari, stage di educazione ambientale e naturalistica, si trova al crocevia dei più importanti percorsi escursionistici nazionali e interregionali (sentiero 00 – Sentiero Italia - Gea - Foreste Sacre), vicino a Monte Falco e al Falterona e alle più frequentate arterie che congiungono la Toscana e la Romagna in questa parte di Appennino. E’ dotato di bar ristorante, sala per incontri e, anche se la struttura dal punto di vista estetico a molti non piace perché ritenuta troppo impattante, è dotato di ben 19 camere ad uso albergo di cui 12 al primo piano e 7 al secondo per un totale di 40 posti letto.

A ciò vanno aggiunti i locali cucina e una sala conferenze dedicata al grande naturalista forlivese Pietro Zangheri. Alle polemiche sui social e non solo cerca di rispondere il neo presidente del Cai forlivese Maurizio Sirri, imprenditore nel settore edile: "Siamo rammaricati per questa lunga chiusura, ma se non si risolve la vertenza, i nostri soci non possono entrare neppure dentro se non accompagnati dalle forze dell’ordine. Questa è la legge. In questi anni abbiamo potuto solo fare qualche intervento di manutenzione e riparazione all’esterno causati da atti vandalici". Per il futuro il presidente è moderatamente ottimista. "Credo che entro il 2023 la vertenza si concluderà e così potremmo ritornare nella piena potestà dell’immobile. Abbiamo già anticipato al Cai nazionale le nostre esigenze per effettuare interventi edilizi più sostanziosi potendo confidare anche sul loro contributo, ma in ogni caso se vogliamo rendere appetibile ai privati la gestione dell’edificio ,la strada è quella di intervenire con un progetto di efficientamento energetico su una parte del rifugio, lasciando solo pochi posti letto per gli ospiti in quanto la struttura è stata costruita negli anni ‘60, è molto energivora e scoraggia per gli alti costi di gestione. Quindi – conclude Sirri – la nostra idea è di frazionare gli interni in accordo con il Comune di S. Sofia cercando di reperire risorse anche dal superbonus edilizio".

Oscar Bandini