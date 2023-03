Cala il sipario su ’Picta’: ecco le 5 personalità premiate a Terra del Sole

Si è conclusa a Terra del Sole Picta, Rassegna europea di arte contemporanea.

Una manifestazione che ha richiamato nella cittadella quasi 2.000 visitatori, rapiti dall’esposizione di 84 opere di 27 artisti di caratura internazionale e dai numerosi eventi a latere.

A strappare applausi e consensi è stata infatti la formula della manifestazione ideata da Giuseppe Bertolino e promossa dall’associazione Cava Forever group: apprezzatissimo il connubio tra arte e letteratura, al centro di approfondimenti tematici che hanno visto protagonisti autori, artisti e critici.

Lo splendido scenario del cinquecentesco Palazzo pretorio ha inoltre ospitato l’esposizione di ceramiche di Guerrino Tramonti, di alcune sculture di Mario Bertozzi e la mostra fotografica sulla Cervia vissuta dalla scrittrce Grazia Deledda.

E proprio l’unica donna italiana vincitrice del Nobel per la letteratura è stata protagonista di una serata monografica e della prima edizione del premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il debutto di Picta ha infatti coinciso con l’istituzione del tributo alla memoria di cinque personalità che hanno lasciato una traccia nella cultura del Novecento. Vincitori della prima edizione, oltre all’autrice sarda, il poeta crepuscolare nonchè romanziere e drammaturgo cesenaticense Marino Moretti, l’artista Pier Claudio Pantieri, l’architetto Gabrio Furani e il giornalista e scrittore Luciano Foglietta.

A decretare la magnifica cinquina una giuria presieduta dal critico d’arte Michele Govoni e composta tra gli altri da Flavia Bugani, storico, Liviana Zanetti, presidente della Romagna Toscana, Maurizio Gioiello, giornalista e scrittore. Il premio, costituito da un’anfora in terracotta lavorata in smalto bianco, è stato realizzato dall’artista faentina Daniela Simoni, in omaggio alle acque termali che hanno proiettato nel mondo il nome di Castrocaro. L’anfora è stata ritirata da Cesare Zavatta, assessore comunale alla cultura di Cervia, città insignita "per aver continuato a divulgare l’opera della Deledda nel mondo"; Eva Morgagni Pantieri e Mirella Talenti Furani hanno ricevuto il premio in memoria dei rispettivi mariti mentre Licia Magnani, nipote di Foglietta, ha ritirato quello volto a onorare la bella penna dello zio; l’assessore alla cultura di Cesenatico Emanuela Pedulli ha infine consegnato il riconoscimento a Manuela Ricci, direttrice di Casa Moretti.

"Siamo contenti per i risultati ottenuti, grazie a un lavoro di squadra, di artisti, giornalisti, critici e volontari che stanno dietro le quinte e che svolgono un lavoro prezioso: a loro va un grande grazie" le parole di Bertolino, che nei prossimi giorni incontrerà il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi per gettare le basi di Picta 2024.

Francesca Miccoli