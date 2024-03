Cala il sipario sull’Abbejazzario. Domani note e pittura al Verdi

Sarà il dialogo tra jazz e pittura il quarto e ultimo tema affrontato dall’Abbejazzario quest’anno. Con l’appuntamento di domani alle 21 al teatro Verdi di Forlimpopoli si chiude la quarta edizione della rassegna promossa dall’associazione Dai de jazz e dal Comune. Il narratore della serata sarà Giovanni Serrazanetti, presentatore ufficiale di diverse edizioni di Umbria Jazz e per anni animatore della Cantina Bentivoglio di Bologna, il quale inquadrerà la peculiarità del rapporto fra jazz e pittura.

Con lui sul palco ci saranno: Emiliano Pintori (foto), piano, organo Hammond, composizione. La sua passione è nata dalla frequentazione dell’ambiente jazz della sua città, Bologna, dall’incontro con Barry Harris e dalla sua permanenza a New York nel 2009. Pintori si è esibito in festival e club in Italia ed Europa con alcuni grandi del jazz. Andrea Grillini, batterista e compositore. Porta avanti diversi progetti, fra cui i Bad Uok, i Tell no lies ed è il batterista della Tower Jazz Composer Orchestra (Ferrara). Ha preso parte allo Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna, suonando al ‘Soweto Art Festival’ (Sudafrica, 2010) ed è salito sui palchi dei più noti jazz festival internazionali.

Matteo Diego Scarcella, sassofono tenore, sassofono soprano e flauto, giovane musicista pluripremiato, ha già una maturità artistico-espressiva che lo annovera fra i talenti emergenti da seguire. Saverio Zura, chitarra, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua capacità narrativa nello sviluppo dei solo; è il chitarrista della ‘ERJ Orchestra’, diretta da Piero Odorici e Roberto Rossi e milita nella ‘Martini Big Band’, diretta da Michele Corcella. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8.

Matteo Bondi