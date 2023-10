Calamità, ora servono risposte definitive

L’onda lunga delle calamità di questo terribile anno non si arresta. La difficile gestione del post alluvione fa sì che la situazione sia ancora molto agitata, tanto che è stato annunciato un maxi corteo di protesta per sabato prossimo a Forlì per tutte le terre alluvionate. Ci sarà in mezzo anche della politica, ma soprattutto ci sono tante persone danneggiate in attesa di risposte. Per il terremoto, invece, nell’entroterra la stima dei danni di quella paurosa scossa continua a crescere: se Tredozio è il paese più colpito, anche Rocca San Casciano come riportiamo oggi ha subìto ferite profonde. Due fronti, quindi, su cui le istituzioni dovranno dare risposte efficaci e definitive nei prossimi mesi.