Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: "Che bello questo Forlì, merita la serie C"

A un passo dal traguardo. Domani pomeriggio lo stadio Morgagni si prepara a festeggiare la promozione in serie C. Si giocherà alle 15 contro la Pistoiese: con una vittoria, o comunque se il Ravenna secondo in classifica non riuscirà a recuperare punti, sarebbe l’apoteosi di una squadra che ha già battuto tutti i record. Il gruppo guidato da mister Alessandro Miramari potrebbe essere protagonista di una giornata da mettere nel cassetto dei ricordi più belli del pallone biancorosso. Passato il derby (vinto) col Ravenna, giocato in uno stadio Morgagni tutto esaurito, tra gli appassionati l’attesa per il match decisivo sta crescendo.

Giovanni Garoia, ex tecnico comunale, è stato per anni allenatore di tante squadre giovanili e ‘mister’ del Forlì Calcio a Cinque. E si dice entusiasta: "Il Forlì di quest’anno è stato una macchina quasi perfetta, fatta di convinzione, potenza e tecnica. Merito di chi ha costruito la squadra e di Miramari che l’ha assemblata fondendo un gruppo di grande valore. Vedere giocare il Forlì è stato un piacere. Il mio pensiero in questo momento è anche per i tanti amici che non ci sono più, in particolar modo per Renzo Gardini che per il Forlì ha fatto tanto, e non potrà godersi una squadra come questa: una tra le più belle ammirate nei miei settant’anni di tifo per i galletti".

Un entusiasmo contagioso che rispecchia lo stato d’animo di Vanni Gavelli, abbonato da tempo sulla tribuna dello stadio forlivese: "Abbiamo ammirato quest’anno una grande squadra che per tutta la stagione ha dimostrato di cercare la vittoria attraverso il bel calcio. Il Forlì non era partito nel novero delle favorite. Ma, con il passare delle giornate, grazie al gioco e alla determinazione, è diventato grande. Adesso sta ai tifosi tornare in tanti a tifare per i colori biancorossi fin da domani".

Un volto conosciuto, spesso sui gradoni del Morgagni, è Alberto Bergossi, ex giocatore forlivese del massimo livello e da anni procuratore sportivo: "Alla vigilia di un match così importante voglio fare i complimenti a società, tecnici e giocatori protagonisti di un campionato di questo livello. Ho assistito a diverse partite dei galletti e mi sono sempre divertito grazie a una squadra, ben plasmata dall’allenatore, con una mentalità sempre vincente, che cerca i tre punti anche in inferiorità numerica. L’atteso salto di categoria ha comportato tanti sacrifici e, da forlivese, mi riempie di gioia".

L’ex capitano biancorosso Marco Sozzi – oggi agente assicurativo –, protagonista in campo di tre promozioni del Forlì, non nasconde la soddisfazione: "Vincere con la squadra della mia città è stata per me un’esperienza indimenticabile e questo successo ravviva quei giorni. Complimenti al gruppo: ha battuto i record dei miei tempi dimostrandosi la squadra più forte". E poi ricorda un anedetto che si spera beneaugurante: "Proprio con la Pistoiese, la prossima avversaria, segnai un gol poi decisivo: era l’anno della promozione in C".

Loris Ceredi è noto in città sia come geometra, sia come presidente del consiglio comunale, ma in gioventù ha vestito la maglia biancorossa fino alla Berretti: "Il Forlì ha dimostrato di essere la squadra più forte con un gioco sempre propositivo. Merito della società e dello staff tecnico oltre che dei giocatori. La squadra ha sofferto più con le squadre ‘piccole’, chiuse in difesa, mentre con le più forti ha dimostrato il suo valore". E poi un appello: "In serie C le partite sono trasmesse da Sky. Questo deve essere uno sprone per le forze economiche della città per armarsi di buoni propositi al fine di far crescere il Forlì Calcio. Sogno il derby col Cesena. Mai dire mai".