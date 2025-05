Calcio, un trionfo da celebrare. Sabato il poster in regalo col Carlino: "Il Forlì è pronto per la serie C"

Sotto San Mercuriale, il primo nome che la memoria associa al pallone biancorosso è quello del Capitano per eccellenza, Alberto Calderoni (per tutti Kalle, il soprannome mutuato dal grande Rummenigge, attaccante dell’Inter della quale è tifosissimo da sempre). Calderoni ha seguito le gesta dei galletti e ovviamente si dice soddisfatto della recente conquista della serie C: "Mi sono complimentato personalmente col presidente Cappelli – esordisce l’ex beniamino dei tifosi forlivesi che gli hanno dedicato addirittura un club – e lo faccio anche pubblicamente. Per centrare una vittoria con questi numeri è ovvio sottolineare i meriti di direttore sportivo, tecnico e squadra. Ma un grande merito va riconosciuto anche alla società che deve fare tesoro di quanto di buono fatto quest’anno".

"C piacerà da morire", è stato lo slogan con cui si è festeggiata la promozione. In attesa della prossima stagione, a Calderoni il Forlì è piaciuto? "In campo ho visto una squadra che all’inizio mi pareva un filo sbilanciata in avanti poi, pian piano, Miramari è stato bravo a equilibrare il gioco di un gruppo capace di attaccare alto e difendere basso. Bravi a portare a casa gare dominate e anche quelle più sporche’". In particolare, "i ragazzi non si sono mai persi d’animo dimostrando di comporre un gruppo con la chimica giusta che, dopo la sconfitta subita a Ravenna, ha reagito alla grande centrando una serie di vittorie straordinaria".

Qualche nome di possibili nuovi beniamini? "Mi è piaciuto molto Saporetti che conosco e che si è dimostrato difensore straordinario, e Menarini che ha guidato il gioco della squadra in maniera impeccabile". Gettando uno sguardo al prossimo campionato Calderoni vede una squadra, in buona parte, già pronta: "Nel gruppo di quest’anno ci sono diversi elementi che la serie C l’anno già fatta e altri che, a mio avviso, la potranno affrontare tranquillamente. Penso che questa rosa non andrà stravolta. Perché è valida e per la conoscenza maturata, con un mister che ha fatto un lavoro coi fiocchi".

Considerato l’aumento fatto registrare dal pubblico del Morgagni (+25% rispetto al 2023-24), l’ex capitano è ottimista: "Innanzitutto la vittoria di quest’anno premia i tifosi che hanno tenuto duro negli anni meno felici della squadra. Certo che i risultati aiutano e vedere la nostra squadra al cospetto con club carichi di storia e prestigio, magari anche contro la Sampdoria, creerà un pathos ben diverso da quello dei match con realtà locali". E in vista della prossima stagione, "mi preme sottolineare che trovo importante superare il dualismo che, spesso si avverte, tra il basket e il calcio forlivese. I tifosi dovrebbero sempre essere costruttivi verso tutte le squadre della nostra Forlì. Ed essere orgogliosi dei loro successi. Mi auguro che la società sappia cogliere un’occasione così importante per continuare a far crescere la squadra dello sport più importante del mondo".