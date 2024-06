Forlì, caldo africano in città: “Massime fino a 39 gradi”

Forlì, 19 giugno 2024 – Quella di oggi è una giornata calda, forse la più calda dell’anno, ma ancora non abbiamo visto nulla. A dirlo è il meteorologo di 3Bmeteo Paolo Corazzon: “Se ora le massime si attestano intorno ai 36 gradi, tra domani e venerdì saliranno ancora, fino a raggiungere anche 39 gradi all’ombra”.

Nessun ristoro nemmeno al calare del sole: “Di pari passo saliranno anche le temperature serali e notturne, infatti le minime rimarranno intorno al 26 gradi”. E non è l’unica brutta notizia, infatti, anche se non ci saranno nuvole a dare riparo dal sole, il cielo sarà tutt’altro che azzurro: “Come già capitato nelle scorse settimane, sono previsti accumuli di sabbia sahariana che renderanno il cielo giallastro, al punto che sembrerà davvero di trovarsi in mezzo al deserto”.

Si tratta di effetti piuttosto comuni dell’anticiclone africano che, però, mollerà la presa tra sabato e domenica, riportando le temperature a livelli nella norma.

Sul sito del Comune è pubblicato un vademecum stilato dall’Ausl per sopravvivere ai giorni più torridi dell’estate, dei quali quelli che stanno arrivando sono solo un assaggio. Tra i consigli molti sono piuttosto intuitivi: viene indicato di non uscire nelle ore più calde e chiudere le imposte, evitare gli alcolici, indossare abiti leggeri e bere molta acqua.

Alcuni suggerimenti, invece, sono più mirati: la temperatura ideale sulla quale impostare i condizionatori è non inferiore ai 25 gradi, è meglio non lavarsi con acqua fredda, ma preferire quella tiepida ed è importante ricordare di non lasciare mai nessuno ad attendere in auto, nemmeno per brevi periodi.

Siccome la categoria degli anziani è una tra quelle più esposte ai problemi legati alle alte temperature, il Comune indica anche qualche numero utile al quale fare riferimento: per informazioni generali sui servizi sociali per anziani e per gli appuntamenti con le assistenti sociali è possibile contattare lo sportello sociale di via Oberdan 11 al 0543.712888 (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì 8.30-18.00).

Il Comune di Forlì mette inoltre a disposizione il servizio ‘operatore sociale di quartiere’, un aiuto alle persone anziane a domicilio in momentanea difficoltà. Per informazioni: 0543.712888.