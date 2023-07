Caldo, massima a 38 gradi Sei malori in ospedale Aziende, orari cambiati

Non sono mancati punti in cui la temperatura, misurata da termometri elettronici affacciati sulla strada, magari al sole, ha toccato proprio la fatidica cifra: 40 gradi, il numero che certifica il solleone e l’eccezionale canicola estiva. La rilevazione ufficiale, registrata all’aeroporto ‘Ridolfi’, si è fermata tuttavia a 38,1. Appena 0,1 più del giorno prima. Un esito lontano dalle previsioni peggiori. Dovrebbe essere stato, ad ogni modo, il giorno più caldo dell’estate. Ma non certo perché arrivi un temporale – anche se potrebbe capitare – a spezzare la cappa d’afa che opprime non solo Forlì: no, oggi le previsioni segnano ancora una massima ragguardevole che si dovrebbe aggirare sui 35 gradi.

Ad ogni modo, non solo per i raggi del sole come dardi infuocati, ieri è stata una giornata rovente. Magari anche per il tasso d’umidità. E ad alimentare tale percezione, temperature sopra i 30 gradi ancora alla sera, con la sensazione di non riuscire a trovare mai un attimo di refrigerio, nemmeno quando la palla di fuoco del sole si avvicinava all’orizzonte. Per tutta la giornata, chi doveva camminare all’aperto ha cercato il conforto dell’ombra di alberi e palazzi, a costo di camminare a zig zag. I condizionatori, dove possibile, sono andati avanti senza posa. E il gioco più in voga nei parchi, tra i più giovani, era necessariamente a base di acqua: un gavettone diventa più piacevole quando tutto, attorno a sè, sembra evaporare nella calura di luglio.

In questi casi si temono malori – che possono avere conseguenze anche mortali – per la popolazione fragile, in primis gli anziani: secondo l’Ausl, però, in questi giorni di temperature estreme l’accesso al Pronto soccordo di Vecchiazzano da parte di pazienti che si sono sentiti male per il caldo ammonta a 5-6 al giorno. Un numero significativo che però non ha bloccato la normale attività. Il dato esclude chi ha altre patologie che pure soffronto tali condizioni meteorologiche, per esempio quelle respiratorie o cardiocircolatorie.

Conseguenze rilevanti nel mondo del lavoro: dopo alcuni casi di sciopero degli operai delle fabbriche, che si è tenuto lunedì per protestare contro le condizioni di lavoro che a causa delle alte temperature mettono a rischio la salute dei lavoratori, ci sono state realtà produttive che hanno anticipato l’orario di lavoro anche alle 7 della mattina, pur di sfruttare le ore fresche e fermarsi nel momento peggiore. Cgil, Cisl e Uil ricordano che, con temperature superiori ai 35°, va integrata la cassa integrazione come previsto dal messaggio Inps, richiamato anche dall’Inail.