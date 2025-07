Caldo, viaggio nei cantieri. C’è chi non si ferma nonostante l’ordinanza

Asfalto che sfrigola sotto un cielo azzurro senza nuvole, gocce di sudore che solcano la fronte di chiunque osi avventurarsi lungo le vie della città. Una ragazza scuote freneticamente il suo ventaglio alla ricerca di un sollievo che tarda ad arrivare. La morsa del caldo continua imperterrita ad attanagliare la città, con temperature che superano i 35 gradi di giorno e si mantengono ormai abitualmente sopra i 20 anche nelle ore notturne. Un’ondata di afa senza fine, che ha già reso necessarie ordinanze speciali da parte di diverse regioni, tra cui la nostra. Proprio a partire da ieri è entrato in vigore in Emilia-Romagna il provvedimento che impone l’interruzione dei lavori tra le 12.30 e le 16 per chi opera nei cantieri edili, nell’agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica.

L’ordinanza, valida fino al 15 settembre a meno di revoca anticipata, punta a ridurre l’esposizione al sole e gli eccessivi sforzi fisici dei lavoratori nei giorni e nelle aree in cui le mappe online sul sito www.worklimate.it segnalano un rischio di livello ‘Alto’. La prolungata esposizione al sole durante le ore più calde della giornata rappresenta infatti un serio pericolo per la salute, perché può provocare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche gravi. "Una misura necessaria, la priorità per noi è tutelare la salute dei lavoratori" commentano Vincenzo Colla e Giovanni Paglia, rispettivamente vicepresidente e assessore al lavoro della Regione.

Ma come è stata recepita questa ordinanza regionale all’interno dei cantieri forlivesi? Da un’osservazione effettuata negli orari di stop è emersa una situazione eterogenea. In alcuni cantieri i lavori sono effettivamente fermi. A breve distanza dall’area delle operazioni, all’ombra dei porticati, è possibile scorgere gli operai intenti a cercare refrigerio nelle onnipresenti bottiglie di acqua naturale. Ad esempio ai Portici, nella Casa della Salute, uno dei cantieri più importanti della città, le attività all’esterno si sono interrotte. Continuano solo quelle all’interno, non soggette ai colpi sferzanti del sole.

In altre zone, invece, i lavori proseguono, nonostante le disposizioni regionali. È il caso, ad esempio, dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile di viale Corridoni e di quelli in corso della Repubblica, dove da due anni insiste un cantiere ormai in via di conclusione. Qui il silenzio delle strade semideserte è interrotto solo dai rumori ritmici degli attrezzi e delle macchine operatrici.

In riferimento a questa situazione, Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici del Comune di Forlì, ha spiegato che "non abbiamo nostri dipendenti che operano nei cantieri. Esiste un responsabile della sicurezza ed è compito suo adempiere alle ordinanze". La giornata d’esordio della misura contro il caldo lascia quindi qualche dubbio sulla sua effettiva e integrale applicazione. Resta comunque un possibilità di sanzioni. L’ordinanza infatti recita anche che "per quanto riguarda le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, spetta ai datori di lavoro adottare idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali".