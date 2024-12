Calendario 2025: l'omaggio al volontariato con le opere di Giancarlo Caligaris

Mani grandi, aperte, pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà. Sono le emozioni che suscita la copertina del calendario 2025, disegnata da Giancarlo Caligaris: con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Il calendario verrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale martedì 24 dicembre, vigilia di Natale. Il volontariato, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Tutti possono essere volontari e promuovere il proprio impegno nei più diversi settori. Lo dimostrano le fotografie che compongono il mosaico di immagini all’interno dei calendari che offriamo in dono ai nostri lettori.

Nell’edizione di Forlì e Cesena compaiono Avis, Nonni Vigili, Protezione Civile, Amici dell’Hospice, Lega Fibrosi Cistica, Avo, Assocuore, Amici di Casa Insieme, CavaRei, Noi per te, Officine popolari e Ciacarè. Associazioni e progetti che rappresentano uno spiraglio di luce, missioni portate avanti con lavoro e dedizione. Ed è per questo che vogliamo ringraziarli, ancora una volta, per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno.

Sfogliando le pagine del calendario, giorno dopo giorno, saremo così in compagnia dei volontari che assolvono a compiti di protezione civile e che sono pronti a intervenire in caso di emergenze o calamità naturali. Ma ci sono anche persone che portano conforto a chi è da solo e non può uscire di casa e ha bisogno di mani forti per la spesa o le piccole-grandi incombenze della vita quotidiana, così come i volontari del soccorso o chi assiste i malati in ospedale. I diversi mesi presentano uomini e donne che prestano la loro esperienza e le loro energie per assolvere alle necessità altrui; parlano di vicinanza e sostegno reciproco, ma raccontano anche magnifiche storie di inclusione e di amicizia che vedono lavorare fianco a fianco persone disabili e sane, anziane e giovani, ammalate e in forma, con un unico obiettivo: combattere la solitudine e l’abbandono, producendo benessere condiviso.

In questa iniziativa, il Carlino ha trovato numerosi partner nel mondo economico, che hanno consentito la realizzazione del calendario. Si tratta dell’Avis Forlì, VolontaRomagna, Amici dell’Hospice, Fam Batterie, ErLux, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Formì, centro commerciale Lungo Savio, Casadei Gioielli, il broker d’assicurazioni Golinucci, Service Fest Cesena e Uprise (montascale e ascensori).