Calendario e periodico informativo

È iniziata in questi giorni a Predappio la distribuzione del calendario 2025 e del periodico ‘Informa Predappio’. La consegna dei due prodotti editoriali comunali conta sull’impegno delle associazioni di volontariato locali, che si stanno occupando della distribuzione. I cittadini potranno così trovare il calendario e il periodico comunali nella propria buchetta della lettere. La consegna sarà capillare su tutto il territorio comunale. Tuttavia, data l’estensione dell’area, la distribuzione del giornale e del calendario potrebbe richiedere più tempo in particolare nelle zone extraurbane. Spiega l’amministrazione comunale, presideuta dal sindaco Robeeto Canali, in un comunicato: "Tutti i cittadini interessati, che negli ultimi giorni dell’anno 2024

non avessero ancora ricevuto

i due prodotti cartacei,

hanno la possibilità di ritirare

il periodico e il calendario presso l’Ufficio Cultura

- Turismo del Comune

di Predappio in piazza Sant’Antonio, 3 (info: 0543.921766).

q.c.