Calendario solidale: così i commercianti ci mettono la faccia

"Per il terzo anno consecutivo, 16 commercianti di Vecchiazzano si rimettono in gioco per una giusta causa: la realizzazione di un calendario per il 2024, il cui ricavato sarà donato all’Associazione Diabete Romagna".

Lo annunciano due degli organizzatori, Manuela Camprini dell’Atelier Uomo e Andrea Gorini, titolare dell’edicola del quartiere e fotografo, nonché autore delle immagini e ‘regista’ dell’operazione. "Il 2023 sarà ricordato per molto tempo come l’anno dell’alluvione che ha messo in ginocchio molti di noi – sottolineano i due organizzatori –. Ma eccoci di nuovo qua per il nuovo calendario. Noi romagnoli siamo fatti così, le difficoltà ci rendono più forti e ancor più altruisti e così esce in questi giorni il calendario 2024". Il calendario dei commercianti di Vecchiazzano è diventato un classico di Natale; in tanti lo aspettano per appenderlo nelle proprie case e al contempo per fare una piccola donazione a chi ne ha bisogno. L’idea resta la stessa degli anni scorsi: il ritratto di ogni commerciante che si è prestato sorriso alla realizzazione di questo regalo di Natale.

Secondo i commercianti di Vecchiazzano, "far parte di una comunità è l’insieme di piccole cose, di gesti, di un buongiorno al mattino a tutti quelli che incrociamo, è esser presenti nel nostro territorio e aiutarsi vicendevolmente, così chi comprerà il calendario aiuterà qualcuno e riceverà in cambio il sorriso di tutti quelli che ci hanno messo la faccia immortalata da Andrea Gorini".

"Il 2023 è stato un anno molto duro – rimarca Manuela Camprini –. La nostra terra è stata messa a dura prova e nel mondo le guerre non hanno tregua. Ma è inutile fare la lista di tutte le brutture di quest’epoca e poi girare lo sguardo altrove. Iniziamo dalle piccole cose, da una mano tesa a chi ha bisogno. Facciamo quel che possiamo, ma facciamolo". I calendari sono in vendita nei negozi che hanno aderito all’iniziativa e in edicola da Gorini, al costo di 10 euro.

Quinto Cappelli