Calici e cultura: Bertinoro riparte coi ’Pomeriggi’

Sono nove gli appuntamenti per il ritorno, senza alcun tipo di restrizione, della rassegna cultural-gastronomica di Bertinoro ‘I pomeriggi del bicchiere’ in programma a partire da domenica 15 gennaio fino al 12 marzo. Il format ricalca quello di successo di sempre: libri e autori d’interesse, buona musica, gustosi assaggi. A proporre il tutto il Comune di Bertinoro e la Scuola Musicale Dante Alighieri. "Un grande lavoro dell’assessora alla cultura Sara Londrillo – riconosce la sindaca Gessica Allegni – e del maestro Ivan Bratti".

Il programma si presenta ricco e coinvolgente, spaziando fra temi e generi diversi: di domenica in domenica saliranno alla ribalta la stand up poetry di Tiziano Scarpa, i romanzi di Gianluca Morozzi e Nicoletta Verna, l’ironia sorniona di Gene Gnocchi, la magia beat dei Fab Four e la storia di Celentano a Fantastico 1987 (ricordate "il figlio della foca"?), non tralasciando anche tematiche drammatiche, quali la persecuzione ebraica durante il fascismo, in occasione della Giornata della Memoria, e la figura della partigiana Iris Versari nella ricorrenza della Festa della Donna. In programma anche la premiazione del concorso letterario per opere prime dedicato a Dante Arfelli.

I primi cinque appuntamenti, cioè fino al 12 febbraio, si svolgeranno nelle sale del Grand Hotel ‘Terme della Fratta’, mentre gli ultimi quattro, dal 19 febbraio al 12 marzo, si terranno nel Teatro dell’Ex seminario. Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno inizio alle ore 15,30 senza prenotazione. Ad aprire il programma lo spettacolo di poesia in piedi di Tiziano Scarpa ‘Profittevoli esempi di vizio e di virtù’. La parte musicale sarà affidata al duo formato da Alessandro Fariselli (sax tenore) e Stefano Nanni (pianoforte), che spazierà dai classici del Jazz alla canzone italiana. In degustazione i prodotti delle aziende agricole Nardini Loretta e Agrestia ed i vini della cantina Celli. Il 22 gennaio Gianluca Morozzi presenterà ‘Il libraio innamorato’, mentre il 29, a due giorni dalla giornata della memoria, Roberto Matatia presenterà ‘Passerà - storia di una famiglia ebrea negli anni del fascismo’. I Beatles saranno i protagonisti di domenica 5 febbraio, mentre il 12 arriverà Gene Gnocchi con i suoi ultimi due libri ‘Tennispedia. Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi’ e ‘Il gusto puffo’. ‘Il valore affettivo’ di Nicoletta Verna aprirà il 19 febbraio la seconda parte del programma all’ex seminario di Bertinoro, che poi proseguirà con ‘Il figlio della foca. Celentano e Fantastico 1987’ di Ferdinando Mainardi, la prima edizione del Premio Letterario Dante Arfelli, per finire il 12 marzo con Sandra Bellini che presenterà ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’.

Matteo Bondi