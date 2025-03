Calipari e Sgrena: la storia diventa un film

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18. In cartellone arriva La città proibita: diretto da Gabriele Mainetti, segue la storia del figlio di un ristoratore romano sommerso dai debiti, che è scomparso insieme alla sua amante, lasciando dietro di sé una serie di problemi da risolvere. Il ragazzo, un giorno incontra una giovane straniera misteriosa, arrivata a Roma con l’unico scopo di ritrovare sua sorella scomparsa. Tra i due si crea un’inaspettata alleanza che li condurrà nel cuore oscuro della criminalità capitolina. Insieme, si ritroveranno costretti a lottare fianco a fianco contro i membri più spietati e senza scrupoli della malavita organizzata. Dovranno affrontare il rischio di essere uccisi dai delinquenti, mentre tra loro crescono la tensione e i pregiudizi dovuti alle differenze culturali. Entrambi sono pronti a combattere fino all’ultimo in un’avventura senza esclusione di colpi, dove la sopravvivenza dipenderà dalla loro capacità di fidarsi l’uno dell’altra. Nel cast Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Yaxi Liu.

Nuovo arrivo anche Il Nibbio, di Alessandro Tonda. La pellicola ripercorre gli ultimi ventotto giorni di vita di Nicola Calipari (Claudio Santamaria), alto dirigente del SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), prima del tragico evento del 4 marzo 2005, in cui sacrificò la propria vita per mettere in salvo la giornalista Giuliana Sgrena (Sonia Bergamasco), rapita in Iraq da una cellula terroristica. Il film esplora non solo il lato professionale di Calipari - uomo di straordinaria dedizione, esperto di intelligence e negoziazione - ma anche la sua dimensione privata. Il racconto si snoda tra Roma e Baghdad, mostrando le difficili trattative con i sequestratori, le tensioni diplomatiche e il pericolo costante che caratterizzava l’intera operazione di recupero.

Dopo il successo agli Oscar, rimane il miglior film scelto dall’Academy: Anora, diretto da Sean Baker, che segue le avventure di una sex worker tra New York e Las Vegas, interpretata da Mykey Madison. Resta anche Mickey 17, diretto da Bong Joon Ho. Robert Pattinson veste i panni di un dipendente sacrificabile di una spedizione umana, inviata a colonizzare il mondo di ghiaccio di Nifheim. Una volta giunto, l’uomo si rifiuta di lasciare il suo posto al suo clone sostitutivo, identico in ogni aspetto all’originale, perfino nella memoria e nei ricordi. Nel cast anche Toni Colette, Mark Ruffalo e Naomi Ackie.

Ancora in sala FolleMente di Paolo Genovese. Il film racconta la storia di un primo appuntamento, quello tra Lara (Pilar Fogliati) e Piero (Edoardo Leo). I due, dopo essersi conosciuti in un bar, si ritrovano a casa di lei per una cena, un po’ imbarazzati, pieni di aspettative e al tempo stesso timorosi di deludere e restare delusi. Ognuno di loro è guidato dalle proprie personalità: Piero si barcamena tra la razionalità del professore (Marco Giallini), il romanticismo di Romeo (Maurizio Lastrico), il disincantato cinismo di Valium (Rocco Papaleo) e la passione travolgente di Eros (Claudio Santamaria); Lara è scossa dalle decisioni prese dalla forte e determinata Alfa (Claudia Pandolfi), dalla dolce e sentimentale Giulietta (Vittoria Puccini), dalla imprevedibile Scheggia (Maria Chiara Giannetta) e dall’intrigante Trilli (Emanuela Fanelli).

Resta ancora, infine, Tornando a Est, sequel di Est, Dittatura last minute. Anche questo capitolo è diretto da Antonio Pisu e ambientato tra Cesena e l’Est Europa. Ancora una volta ritroviamo i tre amici Pago, Rice e Bibi (Lodovico Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini) alle prese con una nuova indimenticabile avventura tra sorrisi e momenti di tensione.