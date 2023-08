’Calma e sangue freddo’ al castello A Terra del Sole canta Luca Dirisio

Ultimo appuntamento agostano con ‘Splendido!’ nel castello del capitano delle artiglierie di Terra del Sole che ospiterà anche il live di Luca Dirisio. Questa sera il maniero di Porta fiorentina sarà teatro del gettonatisimo evento estivo quindicinale all’insegna dell’allegria, della musica, dell’intrattenimento e della buona enogastronomia, declinata in tante varianti per soddisfare ogni tipo di palato. Il grande giardino comincerà ad animarsi alle 19.30, orario di apertura della fortezza medicea. Esordio all’insegna dell’aperitivo con la possibilità di scegliere tra un buon vino selezionato dal sommelier del castello o un cocktail di qualità preparato dai bantender. Ricca e variegata la proposta per la cena. La prima opzione riguarda il luogo dove consumare il pasto: si può scegliere se rifocillarsi sul prato, magari sedendo su telo portato da casa, oppure sui confortevoli cuscinoni disseminati nel parco. Chi lo desidera può prenotare un tavolo.

Il momento più atteso alle 21 con lo show di Luca Dirisio, cantante salito agli onori della cronaca e delle classifiche grazie ai brani ‘Calma e sangue freddo’, canzone tormentone dell’estate 2004 che valse al quarantacinquenne vastese il premio artista rivelazione dell’anno alla quarantunesima edizione del Festivalbar, e a ‘pezzi’ come ‘Usami’ e ‘Sparirò’. Si tratta dell’ultima esibizione di big del passato dopo il concerto dei Sonhora e di quello Paolo Meneguzzi.

Dalle 21.30 cena spettacolo e ‘after show’ con la musica selezionata dal dj Pyton e l’intrattenimento di Gaddo. L’ingresso costa 15 euro comprensivo di un drink in pre - concerto, 12 euro con bevuta post - concerto. Per un tavolo fronte palco il costo a persona è di 25 euro con 1 ticket food e una bevuta; 5 euro in meno per chi sceglie un tavolo in posizione più defilata. Sono ammessi a partecipare anche intere famiglie e amici a quattro zampe. Per prenotazioni è sufficiente collegarsi al link dell’associazione culturale ’Amici del Castello’ https:bit.lySPLENDIDOALCASTELLO, indicando nelle note la posizione di preferenza. Linea per informazioni, tel. 333.9909562. Il maniero si trova in via Cavallotti 4.

Francesca Miccoli