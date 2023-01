Cambia la viabilità in via Dante

Temporanea variazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli in via Dante Alighieri 37 a Castrocaro. Dalle 8 di questa mattina fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 18 del 31 gennaio, è disposto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in prossimità del cantiere. Durante gli orari in cui non verranno effettuati i lavori, sarà ripristinata la viabilità in condizioni di sicurezza. Dal 5 gennaio e per tutto l’anno 2023 è stata inoltre disposta la modifica della circolazione nelle strade interne ed esterne al centro abitato per lavori di manutenzione. Numerosi sono infatti gli interventi in programma per asfaltature, riparazione buche e avvallamenti, manutenzione e sfalcio dell’erba nelle banchine e nelle scarpate. Durante l’esecuzione dei lavori, nei tratti interessati verrà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 19 (di ogni giorno lavorativo e di tutti i giorni nell’eventualità di lavori effettuati in caso di emergenza o urgenza); in tali periodi la circolazione potrà essere interrotta, deviata o disciplinata temporaneamente a senso unico alternato.