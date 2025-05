’Cambia vita’, il progetto diventa un film

Il progetto ‘Cambia Vita’, voluto e inaugurato 5 anni fa dal Comune di Rocca San Casciano per invertire il fenomeno dello spopolamento, diventerà un film, che sarà completamente girato nel paese della Festa del Falò. La presentazione della nuova iniziativa avverrà sabato alle 11 nel teatro comunale Italia. Ad introdurre la presentazione sarà Vincenzo Bongiorno, vicesindaco di Forlì, tra gli ideatori del progetto Cambia Vita nel gennaio 2020. Interverranno il sindaco Marco Valenti, il regista Ettore Zito e l’attore Luca Maggiore. Ettore Zito, di Ravenna, è conosciuto come direttore della fotografia e regista. È celebre per aver partecipato ad ‘Anime nel fango’ (2024), ‘Gamblers - vite in gioco’ e ‘Altrove’. Luca Maggiore, 51 anni, lombardo di Legnano, è un cantautore e attore teatrale.

Spiega Raffaele Faccini, vicesindaco di Rocca San Casciano e tra i fondatori del progetto: "L’iniziativa avviene a cinque anni dalla presentazione ufficiale del progetto Cambia Vita, che continua ad operare e a portare nuovi residenti nel paese di Rocca San Casciano, nella convinzione che vivere in un paese di collina-montagna sia una risorsa da riscoprire. Lo scopo continua ad essere quello di affrontare il tema della demografia nei comuni montani, da un punto di vista positivo e propositivo". In questi cinque anni il Comune ha offerto una settimana di permanenza gratis a singoli o famiglie che volevano vivere in paese, come esperienza per potere poi scegliere di risiedere a Rocca. Con quali conseguenze? Risponde Faccini: "I risultati ottenuti nei primi cinque anni di attività, dimostrano che è una strada percorribile, che sta portando risultati positivi al paese di Rocca San Casciano, nelle colline forlivesi, a circa 30 km dal capoluogo Forlì". Sabato saranno resi noti i dati dei primi cinque anni del progetto, che comunque erano già una trentina i nuovi rocchigiani dopo i primi tre anni di esperienza.

Quinto Cappelli