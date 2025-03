"Cambiamento d’epoca": riflessioni con un monaco di Camaldoli

In Quaresima la diocesi propone gli incontri pubblici di formazione socio-politica sul tema ‘La speranza non delude anche in questo cambiamento d’epoca. Lavoro, democrazia, intelligenza artificiale’. I quattro appuntamenti – organizzati dalla Pastorale sociale e del lavoro, di cui è responsabile Luciano Ravaioli – si svolgeranno oggi e i prossimi lunedì (17, 24 e 31 marzo) alle 20.45 nella sala multimediale di San Benedetto, in via Gorizia 264, luogo recentemente recuperato dopo l’alluvione. Stasera padre Natale Brescianini, monaco camaldolese, formatore aziendale e coach presso l’International Coach Federation, interverrà su ‘Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Appunti monastici su questo cambiamento d’epoca’. Dopo un saluto del vescovo Livio Corazza, condurrà l’incontro don Stefano Pascucci, vicario per la pastorale sociale.