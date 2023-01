Cambio al vertice della banda dopo 28 anni

Il tradizionale concerto di capodanno della ‘Banda Città di Modigliana’ si terrà stasera alle 21 al ‘Nuovo Teatro dei Sozofili’. Organizzato dalla banda musicale cittadina, col patrocinio e la collaborazione del Comune, l’evento torna dopo tre anni di stop forzato per la pandemia e questa volta anche per omaggiare il maestro Massimo Biserni che ne lascerà la direzione dopo 28 anni. "Il testimone alla guida dei musicisti passerà alla nuova direttrice la forlivese Roberta Fabbri, che dirige anche la banda di Cervia e quella del capoluogo – spiega Fabrizio Gentilini, presidente della banda e legale rappresentante della scuola di musica comunale ‘Pia Tassinari’ –. La Fabbri è docente di musica nelle scuole medie e diresse la banda nel 2012, con altri tre maestri, in occasione dei 200 anni della fondazione del corpo bandistico. La nostra banda ha in carico anche la gestione della scuola di musica comunale che conta attualmente 35 allievi, focalizzati su vari strumenti. Però per poter proseguire serve sempre più l’aiuto di musicisti da altre città perché i soli modiglianesi purtroppo non sono sufficienti. Un problema diffuso che affligge non solo la nostra ma tutte le altre bande: al concerto saremo circa 25 musicisti, di cui circa la metà modiglianesi e gli altri di fuori".

Stasera musica anche in piazza Matteotti attorno al ‘Zoc ed Nadel’ alle 19.30: la Cgil prepara polenta e cinghiale e panini. Mentre nella sala Bernabei seconda tombola di Natale alle 20.30 promossa dal ‘Comitato dei Genitori’. In attesa domani dalle 19 di premiare la ‘Bella del Paese’ grazie al ‘Moto Club Modigliana’ che offrirà penne di Briccola e fagioli.

Giancarlo Aulizio