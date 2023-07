Cambio di consegne, il Coc riorganizza la distribuzione dei materiali post-alluvione a Forlì

La conclusione giovedì scorso delle attività del Centro di Coordinamento Soccorsi annunciata dalla prefettura ha reso necessaria una riorganizzazione di alcune funzioni sul territorio da parte del Coc (Centro operativo comunale), dopo una riunione utile per fare il punto della situazione. In particolare, sulla scia di quanto già avvenuto in Comuni vicini, si è proceduto all’avvicendamento nell’attività di distribuzione dei materiali messi a disposizione delle persone residenti nelle zone colpite dall’alluvione.

In queste ore, infatti, è avvenuto il passaggio di consegne tra il Centro Donazioni allestito presso i locali della Fiera di Forlì (nella foto), dove è cessato il servizio di distribuzione, e due nuovi centri in città predisposti in collaborazione con realtà associative. Il primo, dedicato alla distribuzione di capi di abbigliamento, è operativo nelle giornate del martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12, alla sede del ‘Comitato per la lotta contro la fame del mondo’, in largo Annalena Tonelli 1. L’altro sarà gestito in collaborazione con la Croce Rossa e sarà dedicato alla distribuzione di vestiti e materiali per l’igiene domestica (sempre esclusivamente destinati ai cittadini delle zone colpite dall’alluvione) con allestimento al Foro Boario a partire dalla prossima settimana. Apertura, giornate e orari saranno comunicati nei prossimi giorni.