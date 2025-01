Cambio di gestione: domani riapre il bar edicola e tabacchi

Dopo tre settimane di chiusura per cambio gestione, domani riaprirà a Portico il bar Sport, edicola e tabaccheria, dopo che tutto il paese aveva temuto la chiusura definitiva per mancanza di acquirenti.

A riaprire sarà Liselle Duenas, una filippina d’origine, ma ormai in Italia da tanti anni, sposata a Portico, dove vive con la famiglia. Il 31 dicembre scorso aveva chiuso la gestione dei tre servizi nello stesso locale Maria Cipriani, dopo 44 anni di attività, che ha lasciato per andare in pensione.

Nei piccoli paesi, specialmente di montagna, attualmente è sempre difficile la continuità di negozi, bar e attività commerciali.

E anche in questo caso autorità e cittadini temevano la chiusura definitiva.

Poi è avvenuto il passaggio di gestione e sabato alle ore 16 di nuovo autorità, cittadini e clienti brinderanno alla nuove titolare Liselle, che in passato ha gestito già a Rocca San Casciano un negozio di fiori, mentre a Portico ha lavorato in strutture turistiche. Quindi conosce l’ambiente e in qualche modo anche il settore.

Il bar Sport con edicola e tabaccheria si trova a Portico in via Tosco Romagnola 27, davanti al municipio.

q.c.