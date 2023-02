‘Cambio Vita’, tante le richieste "Ma ora vanno ristrutturate case"

di Quinto Cappelli

Negli ultimi due anni, il progetto comunale ‘Cambia Vita’ ha portato a Rocca San Casciano 24 nuovi cittadini nel 2021 e 16 nel 2022. "Questi dati – racconta la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, già sindaca del paese – sono stati al centro di un incontro svoltosi a Rocca col sindaco Pier Luigi Lotti, accompagnato dai suoi collaboratori, per riflettere insieme sulle possibili conseguenze positive dell’interessante fenomeno per invertire la tendenza dell’esodo dalla collina e montagna".

Il progetto ‘Cambia Vita’, partito tre anni fa da un gruppo di consiglieri comunali e giovani impegnati in paese, consiste nell’offrire gratis una vacanza per una settimana a Rocca per conoscere la vita in loco. Il sindaco Lotti e i suoi collaboratori hanno manifestato alla deputata Tassinari un problema: "Abbiamo ancora diverse richieste di gente da fuori che vorrebbe venire ad abitare a Rocca, ma si trovano pochi appartamenti disponibili, perché si tratta di case vecchie bisognose di ristrutturazione e lavori necessari per le moderne esigenze abitative".

Pronta la risposta della deputata Tassinari: "Il mio impegno a Roma sarà quello di trovare, presso i vari ministeri ed enti competenti, mezzi per reperire aiuti, strumenti o sgravi fiscali per venire incontro a Comune e privati che vogliono sistemare appartamenti e case da affittare o vendere, in base alla nuova richiesta".

Sul problema abitativo esiste anche un’altra criticità, messa in evidenza durante l’incontro: l’enorme aumento di costi delle materie prime e dei prezzi di ristrutturazione delle case, "una preoccupazione generale che coinvolge Comuni, imprese e cittadini", osserva la deputata forlivese. Sempre nel campo abitativo il sindaco Lotti ha fatto presente alla Tassinari che "occorre completare 8 appartamenti residenziali di proprietà comunale, in corso di ristrutturazione nell’ex casa di riposo. "Anche su questo fronte – commenta la deputata e già sindaca – mi sono impegnata a cercare suggerimenti e soluzioni, sempre per poter dare risposte alle richieste di chi cerca nuove abitazioni a Rocca".

Alcuni giovani hanno usufruito di una legge regionale con incentivi per l’acquisto della casa in montagna. "Questo dimostra – conclude Tassinari – che la richiesta di abitazione in collina e montagna va seguita e favorita con molta attenzione a livello locale, regionale e nazionale. Per quanto mi riguarda, farò tutto il possibile a Roma, come mi impone il mio mandato".