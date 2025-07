Camera di Commercio. Da oggi segretario ‘a metà’. Polemiche su Battistini

Il segretario della Camera di Commercio della Romagna, nata dalla fusione degli enti di Forlì-Cesena e Rimini, si è dimesso e dovrebbe prendere servizio oggi a Reggio, sede principale dell’ente che rappresenta l’Emilia (nella fattispecie le province di Reggio, Parma e Piacenza). L’indiscrezione – poi confermata da fonti non ufficiali – è stata diffusa venerdì dal direttore di Confcommercio Forlì, Alberto Zattini: Roberto Albonetti dovrebbe avere un contratto che gli consentirà di collaborare con gli uffici di Forlì anche se il suo posto di lavoro si trova ora dalla parte opposta della regione.

Una questione tecnica, per addetti ai lavori? Non proprio, visto che sui giornali di ieri è stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a commentare l’episodio, partendo da questo per criticare apertamente e aspramente la gestione del presidente Carlo Battistini. E ieri la stessa Confcommercio ha rincarato la dose: "Siamo oltre la soglia del ridicolo. Siamo alla follia". Battistini – spiegano fonti dell’ente camerale – si trova in questi giorni all’estero e finora non ha replicato.

Forlivese d’origine ma attivo a Cesena dove è stato anche vicesindaco in quota Pd, Battistini è stato eletto nel 2022. Non è la prima volta che si addensano polemiche attorno al suo ruolo. Confcommercio Forlì aveva addirittura scelto di non nominare i propri rappresentanti all’interno della Camera. Nel 2023 aveva fatto discutere la distribuzione di 2.500 euro alle aziende alluvionate (troppo pochi, secondo molti). A fine 2024 aveva spinto per uscire dalla compagine sociale della Fiera di Forlì: situazione che, benché preannunciata per iscritto un anno prima, ha colto alla sprovvista tutti. Fu durissimo il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: "Riscontro un atteggiamento negativo verso la città. Credo che non si sia mai sentito che un ente di quel tipo metta in difficoltà una fiera. Battistini dica chiaramente se vuole consegnare la Fiera a chicchessia". Anche il mondo economico gli aveva chiesto di ripensarci tanto che, per ora, le quote non sono ancora passate di mano.

Sadegholvaad ha messo in fila una serie di nodi: "La Camera si era impegnata a dare un immobile all’università, ci ha risposto che non è più possibile. È uscita dalla Fondazione Piano strategico. Vorrebbe perfino uscire da Rimini congressi, principale azionista di Ieg, la cassaforte della Fiera di Rimini. Sarebbe una mossa clamorosa". A Forlì, la Camera di Commercio firmò il protocollo sul polo tecnologico aerospaziale ai tempi del predecessore Alberto Zambianchi: ma nel 2025 non è entrata in Mercury, la società che è nata per sviluppare ricerca e business. Una mossa che gli altri partner, Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi, non hanno gradito.

Le dimissioni del segretario, che non sarà più un punto di riferimento esclusivo per le aziende di Forlì-Cesena e Rimini, hanno finito per suscitare critiche perfino più dure che in passato. Alberto Zattini di Confcommercio esclama "meglio tardi che mai". E se la prende "con le istituzioni forlivesi, silenti", e con le altre associazioni economiche "di cui mai si è sentita una voce critica". Chiede se, tramite i loro rappresentanti nella Camera, fossero "informate delle dimissioni di Albonetti" (il Comune di Forlì no, secondo quanto è possibile ricostruire). E provoca: "La Camera di Commercio non può permettersi un segretario a tempo pieno, come quei piccoli comuni, loro sì giustificati?", denunciando il "disinteresse per i territori". Uno strappo che, stavolta, potrebbe essere difficile ricucire, tra le associazioni e con le istituzioni.