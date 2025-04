Camera di Commercio,. FdI parla di occupazione

Alla vigilia del 1° maggio e con il presidio dei lavoratori della Giuliani Arredamenti che perdura da 15 giorni, il tema del lavoro pervade i due maggiori partiti locali. Da una parte Fratelli d’Italia promuove un convegno per portare sul territorio i risultati ottenuti dal governo di Giorgia Meloni, dall’altra il Partito Democratico si mobilita sulle piazze e in mezzo ai lavoratori della Giuliani Arredamenti con l’arrivo anche della segretaria nazionale, Elly Schlein.

‘Il lavoro non è uno slogan’ è il titolo dell’incontro che si in Camera di Commercio oggi alle 18, e che vedrà la partecipazione della deputata, Alice Buonguerrieri, del vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, di vari consiglieri comunali e, collegato, Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. "Il primo governo guidato da una donna è anche quello che ha raggiunto il tasso di occupazione femminile più elevato della storia – spiegano gli organizzatori – : oggi 10 milioni di donne lavorano grazie alle politiche messe in atto negli ultimi due anni e mezzo".

"Come Partito Democratico continuiamo a batterci per un lavoro dignitoso per tutte e tutti, per un salario che protegga il potere d’acquisto - esordisce così il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti, ricordando l’appuntamento alle 14 davanti ai cancelli della Giuliani Arredamenti - ’La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto’. Questo è sancito nell’articolo 4 della nostra Costituzione: purtroppo oggi questo diritto non è ancora adeguatamente tutelato".

Ricordando come domani, 1° Maggio, il Pd incontrerà i cittadini con le aperture dei Circoli, i banchetti nelle piazze e la tradizionale distribuzione del garofano.

Matteo Bondi