Camera di commercio, per le imprese 2,8 milioni

Il Consiglio della Camera di commercio della Romagna ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2023, pianificando interventi economici per 2,8 milioni di euro. Tali risorse si concentreranno su determinati settori strategici: sostegno al credito, innovazione e digitalizzazione, orientamento al lavoro, attrattività turistica del territorio, internazionalizzazione, semplificazione e informazione economica. A ciò si aggiungeranno le risorse previste per una serie di progetti strategici approvati dal consiglio per il triennio 2023-2025: ‘La doppia transizione: digitale ed ecologica‘, ‘Formazione e lavoro‘, ‘Turismo‘ e ‘Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.‘. Essi saranno iscritti in bilancio in seguito all’autorizzazione ministeriale al mantenimento della maggiorazione del 20% del diritto annuale (circa 1,2 milioni di euro). Complessivamente, le risorse stanziate ammontano a circa 14 milioni di euro e, oltre che dalle entrate dell’esercizio, sono finanziate da circa 900mila euro di avanzi patrimonializzati degli anni precedenti. Il bilancio preventivo 2023 sarà presto consultabile nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito www.romagna.camcom.it.

"Il bilancio preventivo approvato dal consiglio camerale tiene conto delle incertezze e delle difficoltà del momento contingente e, proprio per questo, è fortemente orientato al sostegno e alla promozione delle imprese del territorio – ha detto Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna (nella foto) –. I conti camerali, infatti, sono sani e il bilancio preventivo è redatto nel rispetto delle disposizioni legislative sul contenimento della spesa e della necessaria prudenza legata anche alle previsioni di incremento esponenziale dei costi energetici, ma destina una quota significativa di risorse al sostegno e alla promozione delle imprese e del territorio".

Nel medesimo incontro, la giunta ha poi approvato i contributi per le iniziative di animazione e valorizzazione territoriale promosse da soggetti terzi per il primo semestre 2023. Tra i progetti, ci sono ‘Coopstartup Romagna VI edizione’ di Legacoop Romagna (che vuole accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative in forma cooperativa proposte da giovani), ‘Entroterre Festival’ di Romagna Musica Soc. Coop (festival della musica contemporanea, popolare e jazz nato a Bertinoro), ‘Arena Forlì San Domenico estate 2023‘ del Comune di Forlì (rassegna di eventi musicali, festival, spettacoli di genere vario che si svolgerà da giugno a settembre all’aperto nel chiostro del complesso museale), ‘Slo’ Fest‘ (in programma a giugno con presentazioni di libri, laboratori e cooking show, percorsi a piedi e in bici), ‘Sulle orme di Artusi per la Romagna‘ della Fondazione Casa Artusi (che ha il fine di raccontare le eccellenze agroalimentari del territorio e creare attività turistica) e ‘Borghi e Rocche di Romagna’ (tre giornate, nel mese di giugno, volte alla valorizzazione dei prodotti di qualità locali con il coinvolgimento delle aziende di produzione agricola e vitivinicola, i locali del centro e le strutture ricettive).

Stefano Baudino