‘Cammina con noi’ al parco urbano

Prosegue il progetto ‘Cammina con noi’ proposto dall’Associazione Cardiologica Forlivese ODV e dalla Fondazione Sacco domani alle 8.30 (ritrovo all’ingresso del parco urbano in via Fiume Montone, non occorre iscrizione) allo scopo di promuovere per promuovere corretti stili

di vita, benessere psicofisico e socialità, mantenendo le

finalità di carattere medico sulla prevenzione cardio vascolare.

Il progetto è rivolto gratuitamente a tutti ed è patrocinato da Regione, Comune e Ausl Romagna, in collaborazione con Avis Forlì, Uisp Forlì-Cesena e Fidapa. Al termine della camminata, presso la sede dell’Associazione Cardiologica Forlivese,

il dottor Tittarelli e

la dottoressa Burattini relazioneranno sul tema ‘Movimento e benessere psicofisico’. Info: 0543.31787.