Camminare vicini. Sorrisi, progetti e lacrime oltre ogni difficoltà

Un giorno ti guarderò negli occhi, per capire cosa di me c’è in te. Forse la fine di un amore, forse un pezzo di cielo. Il blu è un orizzonte infinito dove si specchiano i miei tormenti. Torna sui tuoi passi, il vento cancellerà le tue lacrime. Il pianto si fermerà fra le nuvole di un cielo nuovo. Dedicata al mio amore.

Sergio

***

Pulce e Lallo

Auguri a te che hai risvegliato i miei sensi sopiti, che hai scaldato il mio cuore ormai freddo e che mi hai fatto tornare la voglia di fare progetti ma soprattutto di tornare a sorridere...

***

Da Gloria per Paolo

E poi arriva il momento della svolta / non si può esser pimpanti come una volta / ma è proprio al sorgere delle difficoltà / che si vede la vera fedeltà /questo sentimento è così profondo / che insieme arriveremo fino in fondo / son certa che presto torneremo a camminare / perché abbiamo ancora tanti Paesi da attraversare.

***

Da Aprilio a Deanna

Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua dopo 50 anni assieme sono fatte della stessa sostanza. Ti Amo!

***

Da Davide a Barbara

Ti ho conosciuta un venerdì sera per caso, senza che stessi aspettando nessuna. Appena ho incrociato il tuo sguardo ho capito che non avrei più potuto fare a meno di quegli occhi grandi e profondi che mi fissavano. Così è iniziato il sogno, la nostra storia d’amore che durerà per sempre. Ti amo infinitamente mia Topa

***

Da Noemi per Yari

Il buio cala e le tenebre si impossessano di noi trascinandoci in un limbo spazio temporale, lottare per sopravvivere, amarsi per vivere. Un calore ci avvolge fondendoci in un’anima sola che sboccia come una rosa nell’oscurità più profonda. Sei la mia vita, la mia luce, ti amo.

***

È per te Stella questo bacio nel vento, te lo manderò lì, con almeno altri 100, puoi prendere per la coda una cometa e girando per l’universo puoi raggiungere la tua metà. È per te questo fiore che ho scelto, te lo lascerò lì, sotto un cielo stupendo. Ti amo Davide

***

Da Alessandro per Debora

Amore mio, quando i sogni si avverano... non resta che viverli!

***

Da Elisabetta per Marcello

Se l’amore fosse una prova di coraggio / allora potremmo paragonarci a Leonida e Ulisse / Se fosse un test sulla pazienza / allora Gandhi ci farebbe i complimenti / Se fosse una prova ad ostacoli / saremmo entrambi sul podio delle olimpiadi / Se fosse un fumetto / saremmo The Punisher e Groucho / Se fosse semplicemente Amore / saremmo semplicemente Io e Te