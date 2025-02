Camminata alla riscoperta della storia

Nell’ambito delle celebrazioni per la rievocazione della proclamazione della Repubblica Romana, il 9 febbraio del 1849, l’Istituto per la Storia del Risorgimento di Forlì ha organizzato, per domani dalle 10, con partenza da Piazza Saffi, una ’Camminata storica alla scoperta della Forlì risorgimentale’. L’iniziativa rientra nel progetto ’Forlì città del Risorgimento’, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune e intende promuovere la conoscenza di luoghi e personaggi di quella gloriosa pagina della storia. Alla camminata partecipa Mirtide Gavelli, storica del Risorgimento.