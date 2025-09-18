‘Camminata del benessere’ al Ronco Lido

In apertura della Wellness Week, il prossimo martedì 23 settembre alle ore 17,30 si terrà la ‘Camminata del benessere’ con ritrovo e partenza dal parcheggio del Ronco Lido. "Da qui partiremo per un percorso molto facile di circa 6 km – spiega l’organizzatrice, la naturopata, Annalisa Calandrini – fino al laghetto delle folaghe e ritorno. Durante la camminata, aperta a una trentina di persone, lavoreremo sulla respirazione, che è molto importante per andare ad abbassare il livello dello stress, e anche qualche piccolo esercizio, sempre allo stesso scopo. Abbassare i livelli dello stress è estremamente importante per la propria salute".

Per i primi venti che si iscriveranno è prevista anche una maglietta celebrativa in occasione dei 10 anni della Wellness Week. L’iscrizione è gratuita, ed è possibile effettuarla attraverso un messaggio al numero 333.7244927.

"Quella di martedì sarà la prima iniziativa di una, spero, lunga serie che realizzeremo con Annalisa Calandrini – afferma l’assessore comuanle allo sport di Forlì, Kevin Bravi –. Ho avuto modo di conoscere le sue qualità e abbiamo deciso di provare questo appuntamento, per poi andare a realizzarne altri con un numero maggiore di partecipanti".

Non vi sono limiti di età per poter partecipare alla camminata, chiunque può aderire in quanto si tratta di un itinerario molto semplice e pianeggiante.

