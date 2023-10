‘Camminata della Liberazione’ con le scuole

In occasione del 79° anniversario della Liberazione di Bertinoro, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Anpi e l’istituto comprensivo, organizza la ‘Camminata della Liberazione’, destinata alle classi terze della scuola media che si svolgerà martedì 24. Attraverso 5 tappe fondamentali, si racconteranno i fatti salienti della Resistenza nel territorio, passeggiando nei luoghi più significativi del centro storico. L’assessora alle politiche educative, Sara Londrillo, illustra le tappe del percorso: "Le classi, divise in due gruppi, percorreranno il tragitto dall’istituto comprensivo a piazza della Libertà, fermandosi al monumento dei 5 martiri bertinoresi, in piazza Garibaldi, nella scalinata di via Vendemini, al Mirastelle fin sulla terrazza davanti al Comune. Ad ogni tappa sarà presente un lettore che narrerà e ricorderà storie della Resistenza ed episodi di cittadini travolti dalle vicende della seconda Guerra Mondiale. Alcuni di questi sono tratti dai Quaderni Bertinoresi, raccolta di memorie di nonni e anziani trascritti dagli studenti della scuola primaria negli ultimi vent’anni". Alle 10,30 in piazza un momento istituzionale aperto a tutta la cittadinanza, con la deposizione di una corona ai caduti per la Libertà. Oltre all’amministrazione comunale, interverrà il presidente dell’Anpi provinciale, Miro Gori.