Camminata e aperitivo domenica 16 tra Forlì e Terra del Sole

Domenica 16 si tiene una camminata con aperitivo alla scoperta di Terra del Sole e Monte Poggiolo. Ritrovo alle 14,30 presso la chiesa di Villa Rovere (parcheggiare in via delle Vigne 17) e partenza per la gita; alle 17,30-18 ritorno alle macchine e arrivo all’agriturismo I Merisi per aperitivo. Distanza percorsa 9,5 km, durata totale 3 ore circa. Consigliate scarpe da trekking e acqua. Obbligatorio prenotarsi: 335.5352608 (Andrea, anche Whatsapp). Iscrizione con la guida 10 euro, costo aperitivo 15 euro da regolare in loco (totale esperienza 25 euro).