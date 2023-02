Camminata e degustazione

L’azienda agricola Casadei di Predappio ha organizzato, per domenica la ‘Camminata delle Caminate’ sui colli di Rocca delle Caminate. E’ la Romagna dello spungone, sulla dorsale tra la valle del Bidente e del Rabbi. "La guida – spiegano gli organizzatori – accompagnerà gli escursionisti in un percorso in mezzo a vigne e vecchie carraie. All’arrivo in cantina saranno accolti da un apericena con degustazioni di vini, raccontati da Claudio Casadei". Ritrovo alle 14.10, presso l’azienda Casadei, in via Fiordinano Massarola 31, alle 14.30 partenza, ore 17.30 rientro in cantina. Obbligatorio prenotarsi entro venerdì (335.5352608, anche whatsapp), al costo di 25 euro (10 escursione e 15 apericena).