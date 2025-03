Camminata e incontro sull’obesità

Oggi alle 17 dalla Casa della Comunità di Forlimpopoli, via Duca d’Aosta 33, partirà una camminata condotta da walking leader formati, in compagnia di alcuni gruppi di cammino attivi nel territorio alla quale tutti possono unirsi liberamente.

In mattinata, dalle 9 alle 12, invece, dietisti e assistenti sanitari saranno a disposizione dei cittadini per far loro conoscere le iniziative di promozione di sani stili di vita in programma nel territorio. Durante l’incontro saranno anche illustrati ai presenti i diversi percorsi di presa in carico delle persone sovrappeso o obese che vogliano intraprendere un cammino per un diverso stile di vita. Per tutte le persone interessate, sarà anche possibile iscriversi ai percorsi di gruppo pensati per persone con sovrappeso o obesità che si svolgono presso la stessa Casa della comunità.