Camminata, preghiere e arte per la Festa di San Camillo

Predappio si prepara alla Festa di San Camillo, in programma domani presso l’omonima struttura socio-assistenziale che accoglie i malati psichici in viale della Libertà 9 del capoluogo del Rabbi. Nell’organizzazione della tradizionale festa annuale, oltre ai dirigenti della Fondazione, sono coinvolte in particolare varie realtà sociali, fra cui l’Acr, la Protezione civile, il gruppo adulti degli scout e il Motoclub, tutti impegnati nelle varie attività della giornata.
La festa si aprirà alle 8.30 con una camminata di gruppo, che si concluderà con un rinfresco offerto ai partecipanti.
La mattina proseguirà con la messa alle 10.30, presieduta dal vescovo diocesano, Livio Corazza. Ricco di iniziative il pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.30, si potrà partecipare ai vari momenti di socializzazione ed intrattenimento, adatti sia agli adulti che ai più piccoli.
Spiegano i dirigenti della struttura: "In programma c’è anche la presentazione di alcune testimonianze di ospiti e operatori, che interagiranno con il pubblico, condividendo momenti divertenti". A partire dalla 16.30, il pittore Franco Gianelli, in arte Grota, guiderà un laboratorio di pittura dedicato ai bambini. A proposito di Grota, nel salone centrale si potranno ammirare i dipinti realizzati durante tutto l’anno dai cosiddetti ’Grotini di San Camillo’, un gruppo di artisti individuato fra gli ospiti della struttura che ha lavorato sotto la supervisione di pittore naif di Predappio Alta.
Per chi preferisce correre all’aperto nell’ampio giardino, il gruppo di educatori Acer organizzerà un’appassionante caccia al tesoro. Durante la giornata saranno funzionanti anche stand gastronomici, con piadina fritta e bevande. Concludono i dirigenti della struttura: "Non mancherà la musica per allietare una giornata all’insegna della condivisione".
