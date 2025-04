Camminata urbana sulle alluvioni

Domani pomeriggio alle 15 con ritrovo a Porta Schiavonia si terrà la passeggiata partecipativa ‘Riscoprire il territorio - 1939-2023: memorie da due alluvioni’ con la partecipazione dello storico e insegnante Giacomo Mariani D’Altri, autore del libro ‘Storia dell’alluvione del 1939 in Romagna’, frutto di una ricerca storica d’archivio attraverso materiale fotografico, giornali dell’epoca, statistiche, dati e fonti inedite. Per allargare la prospettiva all’Appennino con un contributo contemporaneo dai luoghi colpiti tanto nel ‘39 quando nel 2023, sarà presente anche Alessia Martella, di Civitella di Romagna, laureata in Beni Culturali e studentessa di Antropologia Culturale ed Etnologia, interessata all’antropologia dei disastri e del paesaggio e parte del Collettivo Osservo.