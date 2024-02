‘Cammino del Sale’: 9 chilometri a piedi da Borgo Sisa

Tra i salinari cervesi in pellegrinaggio a Forlì in onore della Madonna del Fuoco ci saranno Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale di Cervia, ed esponenti del gruppo Culturale Civiltà Salinara (col gonfalone del comune adriatico). Il momento clou sarà durante l’offertorio: i cervesi porteranno in dono il prodotto della salina Camillone, in segno di devozione e buon auspicio. Questa tradizione è stata ripristinata una ventina di anni fa dal cervese Bruno Masini e da Gabriele Zelli, allora assessore a Forlì. Il rito deve probabilmente la sua origine al forlivese Francesco Maria Merlini, vescovo di Cervia dal 1635 al 1644, che istituì la Confraternita della Beata Vergine del Fuoco (scomparsa nel 1860): il rito è storicamente accertato dal 1653.

Quest’anno ci saranno anche i partecipanti del Cammino del Sale: faranno a piedi simbolicamente gli ultimi 9 chilometri da Borgo Sisa a San Mercuriale, dove si uniranno al corteo forlivese diretto alla Cattedrale.