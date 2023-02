Campagna Amica lancia l’iniziativa del controllo del respiro

Il Mercato di Campagna amica di viale Bologna 75 propone per oggi il primo appuntamento riservato al ’controllo del respiro’, in collaborazione con l’associazione Ammp OdV: i volontari saranno a disposizione dalle 10 alle 12 di tutti i primi venerdì del mese, presso il mercato di Campagna amica, per effettuare l’esame spirometrico a tutti ci cittadini, i clienti e i consumatori interessati ad approcciare uno stile di vita legato al benessere ed alla salute psicofisica.

Il servizio è completamente gratuito ed abbinato a consigli di buona pratica quotidiana per un’alimentazione ed uno stile di vita corretto e salutare. "Sarà un lieto momento in cui viene mantenuto e rafforzato il legame ed il connubio fra la buona e sana agricoltura e l’espressione del corretto approccio alla quotidianità alimentare", informa una nota del Mercato a chilometro zero.

Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a [email protected] o contattare via Whatsapp il 329.4820597.