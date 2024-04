Campagna Amica. Mercato vicino al centro: una nuova avventura

Il Mercato di Campagna Amica si sposta e si avvicina sempre di più al centro storico. Abituati da 6 anni a vederlo su viale Bologna, ora i forlivesi potranno comprare direttamente dai produttori in viale dell’Appennino al civico 16. La nuova sede la si vede già dalla rotonda di Ravaldino e, per chi vuole, apre i battenti proprio oggi.

Dalle 8 tutte le aziende di Campagna Amica saranno presenti con i loro prodotti a chilometro zero, pronte ad offrire una vasta gamma di delizie fresche e genuine. Alle 10 ci sarà l’inaugurazione della nuova sede con un ricco picnic a km0 e con una degustazione di tortelli alla lastra. "Negli anni il mercato ha affrontato sfide significative – commenta Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena –, compresa la pandemia che ha richiesto l’adattamento delle modalità di vendita e la messa in atto di servizi di ritiro e consegna a domicilio per garantire la continuità delle forniture alimentari. L’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio del 2023 ha causato grandi danni anche alla struttura del mercato, costringendo alla chiusura temporanea per consentire le operazioni di ripristino. Tuttavia, il mercato ha dimostrato la sua forza e determinazione, riprendendo le attività dopo solo qualche settimana di pausa per raccogliere le forze e ripartire con rinnovato impegno".

"Oggi, il Mercato di Campagna Amica – continua il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, Alessandro Corsini – guarda al futuro, trasferendosi nella nuova sede, più centrale, situata nel cuore pulsante della città, alle porte del polmone verde rappresentato dal Parco Urbano. Questo nuovo spazio offre non solo una maggiore accessibilità e visibilità per i consumatori, ma anche l’opportunità di ampliare sempre più l’offerta, promuovere una filosofia di benessere psicofisico legato al consumo di prodotti freschi, stagionali e locali, incontrare la cittadinanza con attività programmate che partono dai più piccoli ma coinvolgono tutti i cittadini".

Ad animare i banchi del Mercato saranno tutti i venerdì e sabato mattina, i fiori dell’azienda agricola Bombardini Roberta di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ortaggi e frutta dall’azienda agricola Podere Natale di Cesena. Il miele verrà dai dintorni di Brisighella con l’azienda Granfavo di Matteo Farinelli. La tenuta La Fiera di Mercato Saraceno proporrà pasta fresca e prodotti da forno artigianali, oltre a deliziose confetture e passate di pomodoro. I formaggi di bufala saranno della società agricola La Casera sulle colline di Forlì. Carni e salumi dalla società agricola Punto Zero di Cesena. Formaggi stagionati e freschi dalla società agricola il Boschetto di Premilcuore. Da Riolo Terme, precisamente dalla Tenuta Nasano, arriveranno invece ben 28 specialità di vino. Le confetture, le erbe aromatiche, i distillati e le passate di pomodoro saranno proposti dal Giardino Aromatico di Modigliana. L’azienda agricola Valerio Federico di San Clemente proporrà mandorle, olio e vino. Benericetti Cristina e Fratelli Tramonti, infine, proporranno una varietà di ortaggi e frutta fresca, anche biologica. Matteo Bondi